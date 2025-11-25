ボートレース福岡のＳＧ「第２８回チャレンジカップ」が２５日、幕を開けた。初日ドリーム戦、６枠で登場した西山貴浩（３８＝福岡）は５着。「水面がひどくて足は分からなかった。下がることはなかったかな」。舟足の手応えはつかめていない様子だったが「ドリームで５着は大きい」とニヤリ。２日目は４、２枠の２走。初日は３Ｒから安定板が装着されてのレースとなったが、前検では出足に手応えを感じ取っていただけに、安