この漫画は、作者・紙屋束実(@kamiya.tsukami)さんが描く、主人公・S葉さんと彼氏・E原さんのカップルにまつわるストーリーです。女性にとっても「性の悩み」は言いづらいものですが、女性は月経のことがあったり、妊娠・出産のことがあったりするので、もしかしたら男性と比べて医療の専門家に性の悩みを聞いてもらう機会はあるのかもしれません。一方で、男性は友だち同士で相談できなければ、性の悩みについて相談