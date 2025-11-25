ボートレース浜名湖の「オレンジリボン運動支援競走中京スポーツもみじ杯」が２６日、開幕する。１３７期の安藤瑠希（２１＝静岡）は今節が待望のデビュー戦。前検のエンジン抽選で引き当てた３２号機は２連率５１％の当地エース機。特訓を終え「調子のいいエンジンを引けました」とニッコリ。「好調なエンジンでもあるので、すごく前に行く。スタートの見え方がかなり早い」と手応えは上々だ。１３７期のリーグ戦成績は６