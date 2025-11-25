俳優・見上愛（２５）が２５日、都内で「ＶＯＧＵＥＴＨＥＯＮＥＳＴＯＷＡＴＣＨ２０２５」のフォトコールに登場した。スタイルが際立つ、ピンクのジャケットとキュロットのセットアップに黒のブーツを合わせて登壇。今年を漢字一字で振り返り「愛です。名前の由来と同じく愛を持って接することもできたし、たくさんの人の愛をもらってできた１年でした」と話した。本賞は、その年を彩った才能あふれる表現者や目