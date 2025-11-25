25日午後6時1分ごろ、熊本県阿蘇地方を震源とする地震が発生しました。震源の深さは9キロ、地震の規模を示すマグニチュードは暫定値で5.8となっています。熊本県産山村で最大震度5強を観測したほか、熊本県阿蘇市と大分県竹田市で震度5弱を観測しています。スーパーマーケット店長「缶ビールや酎ハイが倒れて、ガタガタという音は激しかった」阿蘇市によりますと、この地震で70代の女性が自宅で転倒して、軽いけがをしたということ