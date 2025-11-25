死亡したとされていたタイの女性が、ひつぎの中で動いている様子が確認され、寺院は一時騒然となりました。白いひつぎの中で、女性が腕や頭をわずかに動く様子が映り、周囲は困惑しています。この動画を投稿したのは、バンコク郊外の仏教寺院で、フェイスブックにその一部始終を公開しました。AP通信によると、女性は65歳で、およそ2年間寝たきり状態でこのところ健康状態が悪化していました。2日前に呼吸が止まったように見えたた