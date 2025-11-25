ピボット分析東京時間（23:05現在） ドル円 現値156.08高値156.98安値156.03 157.65ハイブレイク 157.31抵抗2 156.70抵抗1 156.36ピボット 155.75支持1 155.41支持2 154.80ローブレイク ユーロ円 現値180.49高値180.86安値180.10 181.63ハイブレイク 181.24抵抗2 180.87抵抗1 180.48ピボット 180.11支持1 179.72支持2 179.35ローブレイク