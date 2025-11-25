各国の長期金利（NY時間09:05）（日本時間23:05）（%） 米2年債 3.479（-0.018） 米10年債4.011（-0.013） 米30年債4.651（-0.019） ドイツ2.675（-0.017） 英国4.502（-0.035） カナダ3.160（-0.010） 豪州4.428（-0.015） 日本1.798（+0.025） ※米債以外は10年物