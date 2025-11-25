きょうの為替市場、ドル円は海外時間に入って戻り売りが優勢となっており、先週金曜日に引き続き１５６円台前半に値を落としている。これまでの一辺倒の上げは一服しているものの、下値では押し目買い意欲もまだ根強いようだ。 先週のウィリアムズＮＹ連銀総裁の利下げを支持する発言以降、市場ではＦＲＢの１２月利下げ期待が復活している。短期金融市場では確率が８５％まで上昇。ただ、日本の財政不安も燻る中、円は短期