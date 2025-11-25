２５日午後５時４５分頃、大阪府吹田市の大型複合施設「エキスポシティ」内の大観覧車「オオサカホイール」が落雷の影響で緊急停止し、乗客９組２０人がゴンドラ内に閉じ込められた。半数以上が救助されたが、６時間以上経過した２６日午前０時現在もまだ残されている人がいて、運営会社のスタッフと地元消防が救助活動を継続。１人が体調不良を訴えているという。運営会社などによると、落雷で一時停電した結果、観覧車を動か