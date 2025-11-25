アムタスが提供する漫画投稿サイト「めちゃコミック クリエイターズ(めちゃクリ)」は、「5分シリーズ 短編ホラー小説 コミカライズコンテスト」を開催する。「5分シリーズ」は河出書房新社から刊行されている人気短編集。アムタスのグループ会社であるエブリスタが運営する小説投稿サイト「エブリスタ」から厳選された、珠玉の短編小説が様々なテーマ別で掲載されている。今回のコミカライズコンテンストは、めちゃコミック クリエ