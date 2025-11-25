【ACLEリーグステージ第5節】(成都)成都蓉城 1-1(前半0-0)広島<得点者>[成]フェリペ・シウバ(54分)[広]加藤陸次樹(63分)<警告>[成]ティモ・レツヘルト(11分)、イェン・ディンハオ(90分+5)主審:アブドゥラ・アルマッリ└広島は中国開催ACLE成都蓉城戦でドロー…PKで先制許すも交代策ハマって勝ち点1