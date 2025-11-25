[11.25 ACLE第5節 成都蓉城 1-1 広島 成都]サンフレッチェ広島は25日、AFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)第5節の成都蓉城(中国)戦を敵地で行って1-1で引き分けた。後半立ち上がりにDF荒木隼人のチャージがファウルと判定されてPKで先制を許すも、途中出場のFW加藤陸次樹が同点ゴールを決めた。立ち上がりは成都蓉城がペナルティエリア内からシュートを放つシーンが続いたが、いずれもGK大迫敬介が正面で対応した。一方の