厚着をする冬は、「着膨れが気になる……」という人も多いはず。そんな40・50代におすすめしたいのは、【GU（ジーユー）】の「スッキリ見えスカート」。計算されたシルエットで着膨れ防止できそうなフレアスカートと、ハリのあるスウェット素材で作られた美シルエットスカートをご紹介。スタッフさんによるスタイルアップコーデ術もぜひ参考にしてください。 絶妙なフレアシルエットで着膨れ