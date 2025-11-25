Photo: ヤマダユウス型写真奥が「EMO-JP」、手前が「RiFF-JP」。 これが何百、何千台も飛ぶんだから、すごい規模なんだろうなぁ。夜空をきらびやかに彩る、ドローンショー。株式会社レッドクリフは国内トップシェアのドローンショー会社で、大阪万博のフィナーレを飾ったと言えばご存知のお方もいるでしょう。 Photo: ヤマダユウス型