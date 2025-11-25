現地11月25日に開催されたアジア・チャンピオンズリーグエリートのリーグステージ第５節で、サンフレッチェ広島が中国の成都蓉城と敵地で対戦した。広島のスタメンは以下のとおり。GKは大迫敬介、３バックは右から塩谷司、荒木隼人、山崎大地、ダブルボランチは田中聡とトルガイ・アルスラン、両ウイングバックは右に中野就斗、左に新井直人、２シャドーはジャーメイン良と中村草太、１トップに木下康介が入った。スタジアム