天皇皇后両陛下と長女・愛子さまは、「デフリンピック」の水泳競技を観戦されました。両陛下と愛子さまはきょう午後7時ごろ、東京・江東区の会場でデフリンピックの水泳競技「4×100メートル メドレーリレー決勝」を観戦されました。ご一家は、“目で見える応援”サインエールを送りながら、日本代表が男女ともに銅メダルを獲得した競技を見守られました。天皇陛下「私たちも初めてデフリンピック水泳競技見せていただきまし