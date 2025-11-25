部下の既婚男性とのホテル密会問題で、群馬・前橋市の小川晶市長が辞職する意向を市議会の議長に伝えたことが分かりました。前橋市議会・富田公隆議長：市長ご本人が（退職願を）持っていらっしゃって、直接手渡し頂きました。小川晶市長は25日午後5時ごろ、退職願を富田議長に手渡しました。部下の既婚男性の職員とホテルで面会していた問題をめぐり、市議会側は出直し選挙を求めるとともに不信任決議案を提出する方針でした。退