25日午後6時1分ごろ、熊本県産山村で最大震度5強を観測する強い地震がありました。 【写真を見る】熊本県内で1人けが最大震度5弱の地震知事「いつでも逃げられる心の準備、避難用具の準備を」 県内で1人が軽いけがをしています。 阿蘇地方を震源とする地震では、産山村で震度5強、阿蘇市で震度5弱を観測するなどしました。 会見を開いた気象庁は、特に揺れの強かった地域では、今後1週間程度、最大震度5強程度の地震、さら