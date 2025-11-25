【ワシントン共同】米労働省が25日発表した9月の卸売物価指数は、前年同月より2.7％上昇した。伸び率は8月の改定値2.7％から横ばいで、市場予想の2.7％程度とも同水準だった。モノが3.3％、サービスは2.5％それぞれ上がった。米政権の高関税措置を受けた輸入コストの上昇に対応するため、企業に値上げの動きが広がるとの見方は根強い。市場からの注目度は高いものの、米政府機関の一部閉鎖による影響で、当初発表予定の10月16