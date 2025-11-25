２４日のプロボクシングＷＢＣ世界バンタム級王座決定戦で井上拓真（２９）＝大橋＝に判定負けした那須川天心（２７）＝帝拳＝が２５日、パーソナリティーを務めるＴＢＳラジオ「ＳＣＡＬＰＤｐｒｅｓｅｎｔｓ那須川天心のかんきもラジオ」（火曜・午後１０時）に生出演。「昨日はたくさんの応援、本当にありがとうございました。本当に悔しいです。めちゃくちゃ悔しいです。一人になりたくないですね」などと「悔しい」を