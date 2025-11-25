※前回値が修正されました。 生産者物価指数（PPI）（9月）22:30 結果0.3% 予想0.3%前回-0.1%（前月比) 結果2.7% 予想2.7%前回2.7%（2.6%から修正）（前年比) 結果0.1% 予想0.2%前回-0.1%（食品・エネルギー除くコア・前月比) 結果2.6% 予想2.7%前回2.9%（2.8%から修正）（食品・エネルギー除くコア・前年比)