足立区梅島の路上で盗難車が歩行者らをはね、11人が死傷したひき逃げ事件で、車を盗んだとして逮捕された男の自宅に、警視庁が家宅捜索に入ったことがわかりました。警視庁が窃盗の疑いで家宅捜索に入ったのは、盗難車のひき逃げ事件で、車を盗んだとして逮捕された男（37）の自宅です。この事件は24日午後、足立区梅島の歩道や路上で盗難車が歩行者らを次々とはね、杉本研二さんと、フィリピン国籍のテスタド・グラディス・グレイ