Photo:中川真知子 オフィス家具業界でNo1のシェアを誇るSteelcaseが手がける、ハイエンドチェア・Gesture（ジェスチャー）。定価なら24万円近くのハイエンド・お値段ですが、ブラックフライデーでかなりのお買い得価格になっています。 Steelcase Gesture デスクチェア 179,985円 Amazonで見るPR 自分にあわせて調整できる箇所がたくさんジェスチャーは調節