中国とトンガは11月25日、「経済パートナーシップ強化のための枠組み協定」に調印しました。同協定によると、双方は具体的な議題について柔軟かつ実務的な交渉を進め、制度的枠組みを協議して2国間貿易をさらに拡大するとともに、トンガへの投資誘致を支援し、工業化と農業現代化の実現を加速し、グローバル産業チェーンとサプライチェーン協力に深く参画していくことで合意しました。（提供/CRI）