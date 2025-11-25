【ニューヨーク共同】25日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午前8時40分現在、前日比63銭円高ドル安の1ドル＝156円23〜33銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1540〜50ドル、180円38〜48銭。米長期金利の低下を手がかりに、日米金利差の縮小を意識したドル売り円買い注文が先行した。