部下の既婚男性とホテルで密会していた前橋市の小川晶市長が、辞意を固めたことが分かりました。小川市長はきょう午後5時ごろ、前橋市議会の富田公輶議長に「27日をもって退職する」とする退職願を提出したということです。小川市長をめぐっては、部下の既婚男性と複数回ホテルに行ったことが問題になっていますが、これまで市長は、続投する意向を表明していました。一方、市民との対話集会では、辞職を求める声が上がった