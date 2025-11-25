【ワシントン共同】米商務省が25日発表した9月の小売売上高（速報値、季節調整済み）は、前月比0.2％増の7332億ドル（約114兆円）だった。市場予想は下回ったものの、4カ月連続のプラスとなった。ガソリンスタンドや家具などの売り上げが伸びた。月ごとの変動が大きい自動車・同部品を除いた売上高は0.3％増だった。全体の前年同月比は4.3％増、自動車・同部品を除いた売上高は4.1％増だった。9月の小売売上高の発表は当初