イタリア代表のジャコモ・ラズパドーリは、ワールドカップ出場権を逃す理由はないと断言している。イタリア代表はワールドカップ予選で8試合中6勝を挙げたが、ノルウェーにホームとアウェイ両方で敗戦したため、グループ2位となりプレーオフ出場を余儀なくされた。かつての王者としては3大会連続でW杯出場を逃すことは絶対に阻止するために3月のプレーオフは負けられない戦いとなる。アトレティコ・マドリードに所属するラスパドー