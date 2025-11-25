早稲田大の中林美恵子教授と明海大の小谷哲男教授が２５日、ＢＳ日テレの「深層ＮＥＷＳ」に出演し、トランプ米大統領が、台湾有事を巡って対立する日中両首脳と相次いで電話会談したことについて議論した。一連の電話会談について、中林氏は「トランプ氏は日中どちらにも肩入れしたくないと思っている」と分析した。小谷氏は「米政権は日本寄りの立場を示しているが、トランプ氏はこの問題に触れていない。（トランプ氏が）米