俳優の間宮祥太朗と新木優子がダブル主演する日本テレビ「良いこと悪いこと」は２３日、第７話「バトン」が放送された。来週は放送がなく、第８話は１２月６日。タイムカプセルから見つかった小学校の卒業アルバムに黒塗りの生徒が６人おり、次々と不審死を遂げている。キング（間宮）たちは「７人目＝森」の存在を思い出すが、過去に「博士＝７人目＝森」と特別な関係を築いていたとみられる、ちょんまげ（森優作）は学校の交