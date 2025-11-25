中国民政部によると、中国の1〜9月の婚姻件数は515万2000組で、前年同期より40万5000組増加した。中国中央テレビ局（CCTV）のビジネスチャンネルが伝えた。結婚適齢期の男女の結婚と出産を奨励すべく、中国の29省が結婚休暇を延長する措置を次々と打ち出した。山西省と甘粛省は最も長く、30日間と設定している。また、河南省と黒竜江省は、結婚前にブライダルチェックを受けた夫婦には、河南省は7日間、黒竜江省は10日間の追加休暇