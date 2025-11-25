中国の極地科学調査破氷船「雪竜2号」が11月25日、中山基地周辺の海氷エリアに順調に到着しました。「雪竜号」も北京時間11月30日に同エリアに到着する予定です。観測隊の魏福海リーダーによると、両船はこの後、砕氷作業を行って陸揚げ地点を選定し、天候と海氷の状況に応じて大量の物資の陸揚げ作業と人員の基地への上陸作業を進めると同時に、各チームの夏季観測任務を実施します。今回の陸揚げ作業では累計約2000トンに及ぶ各