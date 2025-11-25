米大リーグのマリナーズなどで活躍したイチローさん（52）が24、25日の両日、北九州市の九州国際大付高などを訪れ、今秋の明治神宮大会を制した同校野球部に指導を行った。初日は同校グラウンド、2日目は福岡県宮若市の光陵グリーンスタジアムの室内練習場で実施。出場が濃厚な来春の選抜大会に向けて鍛錬する球児にとっては、夢のような濃密で実りだらけの時間となったようだ。明治神宮大会では強打のリードオフマンとして