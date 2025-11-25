日本時間２２時３０分に米生産者物価指数（PPI）（9月）、小売売上高（9月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 生産者物価指数（PPI）（9月）22:30 予想N/A前回-0.1%（前月比) 予想N/A前回2.6%（前年比) 予想N/A前回-0.1%（食品・エネルギー除くコア・前月比) 予想N/A前回2.8%（食品・エネルギー除くコア・前年比) 小売売上高（9月）22:30 予想N/A前回0.6%（