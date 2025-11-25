ミランＦＲＢ理事 経済は大幅な利下げを要請している 雇用統計がFRB内の他メンバーに利下げを説得することを期待 AIの経済への影響を定量化するのは困難 金融政策が引き締め過ぎているため失業率が上昇 FRBは速やかに中立金利に到達すべき インフレ問題は見当たらない 生活費高騰は懸念材料だが、FRB政策は先を見据える必要がある