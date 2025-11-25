米債利回り低下、ドル売り反応ミラン理事が大幅利下げに言及＝ＮＹ為替 ミランＦＲＢ理事が、経済は大幅な利下げを要請している、と発言。これを受けて米１０年債利回りは４．０２５％付近から４．００５％付近まで低下。為替市場ではドル売り反応が広がっている。ドル円は一時156.03レベルまで安値を広げた。ユーロドルは1.1562レベル、ポンドドルは1.3156レベルまで高値を伸ばした。 USD/JPY156.10EUR/USD