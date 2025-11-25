生産者物価指数（PPI）（9月）22:30 結果0.3% 予想0.3%前回-0.1%（前月比) 結果2.7% 予想2.7%前回2.6%（前年比) 結果0.1% 予想0.2%前回-0.1%（食品・エネルギー除くコア・前月比) 結果2.6% 予想2.7%前回2.8%（食品・エネルギー除くコア・前年比)