松本剛外野手日本ハムから国内フリーエージェント（FA）権を行使した松本剛外野手（32）が巨人に入団することが25日、関係者への取材で分かった。巨人は右打ちの外野手が手薄で補強ポイントとなっており、2022年に首位打者に輝いた実力者に白羽の矢を立てた。近く発表される見込み。松本剛は東京・帝京高から12年にドラフト2位で日本ハム入団。22年に打率3割4分7厘で首位打者とベストナインを獲得した。今季は66試合の出場にと