【ACLEリーグステージ第5節】(春川)江原FC 1-3(前半0-3)町田<得点者>[江]パク・ホヨン(55分)[町]仙頭啓矢(24分)、下田北斗(28分)、オ・セフン(39分)<警告>[江]イ・スンウォン(27分)[町]中山雄太(76分)主審:ハリド・サレフ・アルトゥライス└仙頭啓矢が先制弾含む3ゴール関与!! 町田、天皇杯Vから中2日アウェーでACLE2勝目