25日(火)午後9時、フィリピンのスル海で、台風27号「コト」が発生しました。台風27号「コト」発生25日(火)午後9時、フィリピンのスル海で台風27号「コト」が発生しました。中心気圧は998hPa、中心付近の最大風速は18m/s、最大瞬間風速は25m/sとなっています。台風27号は今後、フィリピン付近を西よりに進む見通しで、日本への直接的な影響はない見込みです。台風の名前「コト」は、日本が用意した名前で「こと座」「琴」に由来して