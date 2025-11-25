プロ野球の「ベストナイン」が２５日に発表され、リーグ連覇と日本一に輝いたソフトバンクから４選手が選出された。初受賞はリバン・モイネロ投手（２９）、牧原大成内野手（３３）、柳町達外野手（２８）の３人。周東佑京内野手（２９）が外野手として２年連続２度目の選出となった。二塁手部門で初の栄誉を手にしたプロ１５年目の牧原大は「今後も狙っていきたい賞でもあるので、来年も選んでもらえるように１年間頑張ってい