新日本プロレス２５日福島大会の「ワールドタッグリーグ」Ｂブロック公式戦で、「ＴＭＤＫ」のザック・セイバーＪｒ．（３８）、大岩陵平（２７）組が海野翔太（２８）、上村優也（３１）組を撃破し開幕２連勝を飾った。実力者４人が顔を揃えた公式戦は、ハイレベルな攻防の連続となった。海野の雪崩式ブレーンバスターから上村のダイビングボディープレスを浴びるなど猛攻にさらされたザックだったが、海野のＳｅｃｏｎｄＣ