俳優の吉沢亮さん（31）が李相日監督とともに、映画『国宝』の上映キャンペーンでアメリカのロサンゼルスとニューヨークを訪れました。舞台挨拶へ登壇するとスタンディングオベーションで迎えられる場面もありました。カンヌ国際映画祭やトロント国際映画祭など数々の映画祭に出品され、アカデミー賞の国際長編映画賞のノミネート候補にも選ばれた『国宝』。来年には北米でも公開を予定しています。公開を記念し、吉沢さんと李監督