こどもスマイルムーブメントアンバサダーのハラミちゃんによる第一回特別授業のフォトセッション東京都は、「こどもスマイルムーブメント」の取り組みの一環として、同ムーブメントアンバサダーのハラミちゃんによる第一回特別授業を、東京都目黒区立菅刈小学校（以下、菅刈小学校）で11月13日に開催した。今回の特別授業では、ハラミちゃんが子どもたちに向けて、「音楽でつながる心 〜自由に表現する楽しさを知ろう〜」をテーマ