「ホテルでおせち」ロイヤルパークホテルは、来年1月1日に新年を寿ぐ「ホテルでおせち」を3F宴会場「ロイヤルホール」で提供する。また、来年1月1日、1月2日には、正月料理や新年を祝う贅沢なメニューなどが並ぶ「新春 満福団らんブッフェ」を3F宴会場「ロイヤルホール」において、「ホテル最上階で楽しむ新春ランチブッフェ」を、20F宴会場「パラッツオ」で開催する。福を招く縁起担ぎの品々を彩り豊かに詰合せた「ホテルでおせち