“ダサい”とされてきたオタクなアイテムでハズすのが、今、逆におしゃれ♡ そこで今回は、ハズシになる「Nerdな小物」特集をご紹介します。個性をアピールできるアイテムたちは、あわせ方次第でよりおしゃれにレベルアップ♡ ぜひ参考にしてね。ハズシになるNerdな小物たち女教師風の横長めがねや、大きすぎるおカバン、ライン入りのハイソックスなど、Nerdコーデに欠かせない小物たち。そのダサ可愛さにひるまず自信満