昭和の習い事の定番と言えば『そろばん』でしたが、令和に入り、再びこのそろばんが脚光を浴びています。11月24日に行われた珠算競技大会を取材しました。 24日、新潟市中央区で開かれた県の珠算競技大会。小学4年生以下の部から一般の部までの5つの部門に合わせて100人が参加した大会では、かけ算や割り算・読み上げ算などの種目ごとに早さと正確さを競いました。【参加者（小6・そろばん歴6年）】「学校の授業とかで誰よりも早