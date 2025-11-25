11月25日、新潟県長岡市の日越小学校で行われた卒業式。学び舎を巣立つのはヤギの『めめ』と『ちゃちゃ』です。今年6月、日越小学校は県内の農場から2匹のヤギを迎え入れ、小学1年生の児童がエサやりや散歩など飼育に取り組んできました。25日は、そんな2匹とのお別れの日です。【児童】「今日はみんなで『めめ』と『ちゃちゃ』を笑顔で送る卒業式にしましょう」最後の思い出にと、児童が『めめ』と『ちゃちゃ』と鬼ごっこで遊ぶ時