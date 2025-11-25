9人組ガールズグループ・NiziUの最新アルバム『New Emotion』が 25日発表の最新『オリコン週間アルバムランキング』で、初週17.4万枚を売り上げ初登場1位を獲得。これで自身の1stアルバム『U』（2021年11月発売）から5作連続1位を記録しました。女性グループによる“1stアルバムから5作連続1位”獲得は、乃木坂46『今が思い出になるまで』以来、6年7か月ぶり、史上2組目となりました。本作はグループにとって約2年4か月ぶりとなる